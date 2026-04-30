Calciomercato Inter, acquisto record: il più costoso della storia

Blitz nerazzurro: Marotta e Ausilio pensano ad un colpo che può entrare negli annali del club

Prosegue la caccia dell’Inter ai nuovi colpi in vista dell’apertura del mercato estivo. Gli scout nerazzurri hanno segnalato un nuovo profilo a Marotta e Ausilio per il reparto mediano, dove potrebbero esserci tante novità. Oltre a Mkhitaryan in scadenza di contratto, dovrebbe partire anche Frattesi e Diouf è in bilico. Arriverà Massolin (che può essere ceduto in prestito) e tornerà Stankovic, ma non basta.

In cabina di regia serve un vice Calhanoglu e la nuova idea arriva dalla Serie B spagnola. In particolare dal Racing Santander che, dopo quattordici stagioni tra seconda e terza serie, può tornare nella Liga. Oltre a fare la storia sul campo, però, Los Verdiblancos potrebbero farla anche sul mercato. Il 22enne mediano colombiano Gustavo Puerta sta vivendo una stagione fantastica, attirando l’attenzione di tanti club importanti.

Tra questi, appunto, l’Inter. In caso di promozione, il Racing Santander vorrebbe tenerlo, ma può mettere a segno una maxi plusvalenza. Acquistato in estate dal Bayer Leverkusen per 3,5 milioni di euro, può rivenderlo ai nerazzurri a 20 milioni. Che sarebbero 6 milioni in più rispetto all’attuale record del club cantabriano, stabilito con la cessione di Zigic al Valencia per 14 milioni. Staremo a vedere.