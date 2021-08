By

Verona-Inter: pubblicata la designazione arbitrale per il match che vede i nerazzurri protagonisti in campionato, questa volta in trasferta

Venerdì alle ore 20.45, allo stadio ‘Bentegodi’ di Verona, l’Inter verrà ospitata dall’Hellas Verona in un match valido per la seconda giornata di Serie A. La partita verrà arbitrata da Gianluca Manganiello, Alassio e Mondin gli assistenti; Giua agirà da quarto uomo, al Var protagonisti Irrati e Rapuano.

I padroni di casa, con il fischietto di Pinerolo, contano tre vittorie, quattro pareggi e due sconfitte in nove incontri ufficiali. L’Inter, invece, in 4 match ha totalizzato finora un pareggio e una vittoria; in più, due sconfitte.