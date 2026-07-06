Inter, non solo Bastoni: offerta da 60 milioni per un altro big

Il giocatore nerazzurro ha attirato le attenzioni dei grandi club europei: pronti 60 milioni, l’Inter dovrà respingere un altro attacco dopo Bastoni.

Nelle scorse settimane si è parlato molto dell’interesse del Real Madrid per Alessandro Bastoni. Non è l’unico big dei nerazzurri, però, al centro delle voci di mercato: Marotta e Ausilio dovranno resistere agli assalti delle big europee.

Il Mondiale, si sa, è una vetrina importante che può influire molto sulla valutazione di un calciatore. Delle buone prestazioni nella massima competizione calcistica possono accendere i riflettori e attirare l’attenzione dei grandi club. Quando fatto da Petar Sucic nelle scorse settimane con la maglia della Croazia non è certo passato inosservato. Nonostante l’eliminazione della sua nazionale, il centrocampsta nerazzurro si è imposto come uno dei migliori in campo nelle gare del torneo. Sucic è apparso in grande spolvero, e ha confermato di avere il potenziale per diventare uno dei prossimi giganti del centrocampo.

Sucic, sirene di mercato per il croato

Inevitabilmente le prestazioni del giocatore non sono passate inosservate ai grandi club europei. Come riportato dal sito sportivo Vecernji il Real Madrid e i club di Premier League avrebbero messo il nome del giocatore tra i profili da monitorare con attenzione e sondare in vista delle prossime sessioni di mercato.

Il giocatore, arrivato in nerazzurro per appena 14 milioni dalla Dinamo Zagabria, vale già oltre 50 milioni ad un solo anno dal suo approdo a Milano. Per strapparlo ai nerazzurri servirebbe un’offerta folle da 60 milioni, e la sensazione è che, se come si aspetta il club nerazzurro Sucic dovesse continuare a confermare il suo potenziale e crescere rispettando le premesse, non tarderanno ad arrivare offerte importanti per il giocatore. Presto l’Inter potrebbe trovarsi a dover difendere uno dei gioielli del suo centrocampo dalle sirene di mercato.