Inter, Khalaili troppo costoso: c’é la conferma sul sostituto

L’Inter valuta soluzioni alternative a Khalaili, ecco chi potrebbe essere il sostituto di Denzel Dumfries.

L’Inter continua ad essere alla ricerca di un sostituto di Denzel Dumfries, ufficialmente passato al Real Madrid in virtù della clausola da cira 20 milioni presente sul suo contratto pagata dai blancos. L’erede designato dalla società era Marco Palestra, ma l’inserimento prepotente del Chelsea ha fatto naufragare la trattativa e costretto la società a guardare altre alternative.

Negli ultimi giorni il nome caldo è stato quello di Anan Khalaili, esterno israeliano dell’Union Saint-Gilloise. Il giocatore, a lungo seguito dal Napoli che ha però dovuto frenare per la necessità di procedere prima alle cessioni, ha aperto alla società nerazzurra. L’Inter è al momento in prima fila nella corsa al giocatore, l’accordo con il belga è però ancora da trovare. I campioni d’italia infatti hanno presentato una prima offerta di circa 20 milioni, ben lontana dalla valutazione di circa 30 milioni fatta dal club. C’è ancora, dunque, da trattare, e per tutelarsi da eventuali sorprese nelle ultime ore si sarebbero iniziate a sondare importanti alternative.

Inter, Doue l’alternativa a Khalaili

Come confermato da Calciomercato.it, l’Inter averebbe messo nel mirino Guéla Doué, difensore dello Strasburgo classe 2002. Il giocatore, fratello del più noto Desire in forza al PSG, ha dalla sua una grande fisicità (forte dei suoi 187 cm d’altezza) e buono spunto, in questo sarebbe certamente un profilo simile a Denzel Dumfries, e una maggiore propensione difensiva rispetto a Khalaili.

La valutazione, in questo caso, è tra i 20 e i 25 milioni. Se l’Inter non dovesse riuscire a trovare l’accordo per portare a Milano l’esterno israeliano, potrebbe essere lui l’indiziato numero uno a raccogliere l’eredità di Dumfries sulla fascia destra nerazzurra.