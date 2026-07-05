Inter, ufficiale la cessione del big: c’é l’annuncio sul nuovo club

Inter, la cessione del big è ufficiale: c’è l’annuncio del nuovo club. Lascia i nerazzurri uno dei giocatori più rappresentativi.

La prima operazione dell’estate di mercato dell’Inter non è stato un grande ed emozionante colpo di mercato come sognavano i tifosi, quanto piuttosto la cessione di un importante calciatore della rosa nerazzurra. La formazione di Chivu nella prossima stagione dovrà fare a meno di uno dei suoi punti di forza.

Ormai da settimane il Real Madrid ha comunicato ai nerazzurri la volontà di pagare la clausola di Denzel Dumfries, individuato dal nuovo tecnico dei blancos José Mourinho come il rinforzo ideale per le corsie esterne delle merengues in difesa. Sino a questo momento, però, non era ancora arrivata l’ufficialità dell’operazione. L’uscita dell’Olanda di Dumfries dal mondiale, e l’ingresso del Real Madrid nel nuovo bilancio hanno creato le giuste condizioni per finalmente annunciare ufficialmente un’operazione ormai confermata da più parti, inclusi i club interessati, da settimane.

Inter, ufficiale la cessione di Dumfries

“FC Internazionale Milano comunica il trasferimento di Denzel Dumfries al Real Madrid C. F. Il giocatore olandese si trasferisce a titolo definitivo in seguito all’attivazione della clausola rescissoria” si legge nel comunicato nerazzurro. L’Inter ha voluto ricordare le vittorie e i momenti più rilevanti dell’avventura dell’olandese a Milano, ringraziandolo per gli anni in nerazzurro.

Anche Dumfries ha ricordato con un toccante post sui suoi canali social la sua aventura a Milano. “È arrivato il momento di salutare qualcosa che ha segnato profondamente la mia vita: l’Inter. Questi cinque anni insieme sono stati un viaggio incredibile, un percorso costellato di momenti indimenticabili” ha scritto, ringraziando compagni, staff, società e tifosi e promettendo: “Ora le nostre strade si dividono, ma questo non è un addio: è solo un arrivederci.”