Inter, dopo Provedel ecco il secondo colpo: agenti in Italia`

Inter, pronto il secondo colpo dopo Provedel: gli agenti del giocatore sono già in Italia. Ecco di chi si tratta.

Il mercato dell’Inter sembra in procinto di decollare dopo un avvio piuttosto statico. Dopo la chiusura dell’affare Provedel, che dovrebbe essere formalizzato la prossima settimana con le visite mediche e l’iter di rito salvo colpi di scena, i nerazzurri sarebbero pronti ad accelerare anche su un altro fronte e a chiudere un altro colpo per Cristia Chivu.

L’Inter è a caccia di rinforzi per il reparto difensivo, che ha perso due pezzi da novanta come Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, svincolatisi lo scorso 30 giugno. I nerazzurri avrebbero individuato il rinforzo ideale per la retroguardia, e si tratterebbe di un vecchio pallino del direttore sportivo dei nerazzurri piero Ausilio.

Inter su Chalobah, gli agenti del giocatore in Italia

Il difensore del Chelsea Trevoh Chalobah è stato più volte in passato accostato ai nerazzurri. Il giocatore inglese, classe 1999, è ormai da anni nella lista di mercato dei nerazzurri. Questa volta, gli sforzi del direttore sportivo potrebbero dare i loro frutti.

La valutazione del giocatore è di circa 35 milioni, e i nerazzurri starebbero lavorando per avvicinarsi alle richieste dei londinesi. L’Inter dovrà battere anche la dura concorrenza del Como, che nelle scorse settimane ha avviato i dialoghi con il Chelsea ma è ancora fermo ad una offerta lontana dalla valutazione fatta del giocatore. L’Inter, dunque, si è inserita e prova il sorpasso definitivo.

Il giocatore avrebbe aperto ad una esperienza in Italia, tanto che gli agenti del calciatore sarebbero nel nostro paese proprio per discutere e fare il punto della situazione sul futuro del calciatore, provando a gettare le basi per il suo arrivo in Italia.