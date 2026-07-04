Inter, derby di mercato con il Milan: può essere lui il colpo in difesa?

L’Inter potrebbe sfidare i rossoneri per l’obbiettivo di mercato: può essere lui il colpo in difesa? Possibile derby di mercato

L’Inter, come noto, sta sondando il mercato in cerca di profili da aggiungere al reparto difensivo. Con l’addio dei senatori de Vrij, Acerbi e Darmian, svincolatisi lo scorso 30 giugno, la retroguardia nerazzurra ha bisogno di innesti di valore che sappiano dare freschezza al reparto senza perdere l’affidabilità garantita in questi anni dai giocatori in uscita.

Il preferito del ds nerazzurro Piero Ausilio sembra essere Trevoh Chalobah, difensore del Chelsea a lungo seguito dalla dirigenza e più volte nelle scorse stagioni accostato all’Inter. Le richieste non basse del Chelsea (circa 35 milioni) e la concorrenza del Como la rendono un’operazione tutt’altro che banale. I nerazzurri guardano dunque anche ad altri profili, come per esempio Davinson Sanchez, in uscita dal Galatasaray. Tra questi secondo quanto riportato da Tuttosport ce ne sarebbe uno seguito molti da vicino anche dal Milan.

Inter, derby di mercato con il Milan? Inacio in lista se salta Chalobah

Secondo quanto riportato dal quotidiano, tra i nomi monitorati dai nerazzurri ci sarebbe anche Gonçalo Inácio, da tempo anche nella lista del Milan. I rossoneri sembrano essere vicini alla chiusura per Mario Gila, difensore della Lazio, ma vorrebbero dare anche un secondo rinforzo in difesa al tecnico Amorim, e il giocatore dello Sporting Lisbona, valutato circa 40 milioni dai portoghesi, rimane nella lista.

L’Inter, per parte sua, starebbe seguendo la situazione del difensore, e qualora la trattativa per Chalobah non andasse come sperato potrebbe decidere di inserirsi nella corsa al giocatore, secondo il quotidiano. Potrebbe, dunque, accendersi un sorprendente derby anche sul mercato.