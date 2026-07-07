Dopo l’addio di Dumfries l’Inter ufficializza il nuovo centrocampista: colpo da 23 milioni di euro

L’Inter ufficializza il nuovo centrocampista: dopo l’addio di Dumfries è lui il primo arrivo nella rosa nerazzurra: colpo da 23 milioni di euro.

Il mercato nerazzurro ha fatto segnare il suo primo colpo di mercato ufficiale. Sul fronte delle uscite, la prima operazione confermata è stata l’uscita di Denzel Dumfries, destinazione Real Madrid, mentre sul fronte delle entrate il primo nome è quello di una vecchia conoscenza del club nerazzurro.

Aleksandar Stankovic infatti ufficialmente tornato in nerazzurro dopo la fortunata esperienza al Club Brugges. L’Inter ha deciso di esercitare il diritto di recompra fissato a 23 milioni stabilito dall’accordo di cessione con il club belga, riportando a Milano il prodotto delle giovanili nerazzurre. Una notizia che è stata accolta con grande gioia dai tifosi. Aleksandar, figlio della leggenda nerazzurra Dejan, uno degli eroi del triplete, ha fatto tutta la trafila delle giovanili nei nerazzurri, imponendosi come uno dei prospetti più interessanti. Adesso è pronto a confermarsi anche in prima squadra.

Stankovic, l’Inter nel destino

Dopo la notizia ufficiale del riscatto arrivata qualche settimana fa, Stankovic ha posato per le prime foto in maglia nerazzurra e i primi contenuti per il web. Dalle parole del giovane è emersa grande emozione per il ritorno a casa dopo le esperienze in prestito. “Non so spiegarla: io ho iniziato a giocare a calcio per l’Inter perché il mio sogno era giocare a San Siro. Per me questa è un’emozione che devo ancora elaborare” ha raccontato.

Ancora più emozionato è papa Dejan, ha svelato il “piccolo Drago” (come lo hanno già ribattezzato i nerazzurri riprendendo il famoso soprannome del padre). Stankovic ha anche parlato del tecnico Chivu, che è pronto a ritrovare dopo i trascorsi nelle giovanili: “Ha avuto un grande impatto nella mia carriera, ero un bambino. Mi ha insegnato tanto”.