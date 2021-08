Calciomercato Inter: è ufficiale, Joaquin Correa è un nuovo giocatore nerazzurro ed è già a disposizione del tecnico Simone Inzaghi

Adesso è ufficiale, Joaquin Correa è un nuovo giocatore dell’Inter. Lui che in passato aveva già assaporato l’ambiente nerazzurro, adesso ritroverà il suo ex tecnico dalla Lazio, Simone Inzaghi. il ‘Tucu’ arriva in prestito a 5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni più uno di bonus legato alla qualificazione in Champions League della squadra di Inzaghi.

Ecco il comunicato della Lazio, in attesa di quello dell’Inter: “La S.S. Lazio S.p.A. comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, per una stagione sportiva, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Joaquin Carlos Correa, alla F.C. Internazionale S.p.A. per un

corrispettivo di Euro 5.000.000,00 + IVA pagabile in una annualità, oltre a un corrispettivo variabile di Euro 1.000.000,00 + IVA legato a risultati sportivi, pagabile in una annualità.

F.C. Internazionale S.p.A. avrà l’obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva al verificarsi della condizione sospensiva apposta dietro versamento del corrispettivo di Euro 25.000.000,00 + IVA pagabili in tre annualità”.

Adesso è da capire in che posizione verrà collocato, ma una cosa è certa: Joaquin Correa è un nuovo giocatore dell’Inter.