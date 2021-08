Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza la possibilità che salti l’arrivo di un altro attaccante alla corte di Simone Inzaghi

Manca solo l’ufficialità per Correa all’Inter. Ieri sera l’attaccante argentino è atterrato a Milano e svolto le visite mediche alla clinica ‘Humanitas’ di Rozzano per poi passare al Centro Coni per l’idoneità sportiva. Il classe ’97 arriva dalla Lazio in prestito oneroso con obbligo di riscatto per un totale di 30 milioni di euro più 1 di bonus legato alla qualificazione in Champions League. Coi nerazzurri firmerà un contratto quadriennale da 3,5 milioni di euro netti. In questi giorni ed ore molte fonti sostengono che possa non essere l’ultimo rinforzo per l’attacco della squadra di Inzaghi, che Marotta e soci abbiano insomma l’intenzione di inserire un altro giocatore nel reparto avanzato, nella fattispecie un vice Dzeko. Il nome più ‘caldo’ è quello di Scamacca, classe ’99 del Sassuolo rappresentato anch’egli dall’agente Alessandro Lucci. Le ultime indiscrezioni sul futuro del bomber romano, però, non sono positive per i nerazzurri: Scamacca verso un altro club di Serie A.

Calciomercato Inter, Scamacca verso il Cagliari

Stando a ‘Sky Sport’ Scamacca viaggia spedito verso il Cagliari, che sta cedendo il ‘Cholito’ Simeone al Verona. Il ventunenne preferirebbe un club di medio-basso livello all’Inter, a una big, in modo da avere maggiori garanzie di giocare con una certa continuità.