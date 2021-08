Dzeko: “Voglio far bene e far vincere la squadra. È questa la cosa che viene prima di tutto”

Inter, il nuovo attaccante Edin Dzeko ha risposto alle domande dei tifosi durante una diretta Instagram sul profilo della squadra meneghina

Il nuovo attaccante dell’Inter Edin Dzeko ha risposto ai tifosi nerazzurri durante una diretta Instagram tramite il profilo ufficiale del club meneghino. Queste alcune domande che gli sono state poste. Gli hanno chiesto, quanti gol vorrebbe fare in questa stagione e lui ha detto: “In realtà non ci ho pensato, sicuramente voglio far bene e far vincere la squadra. È questa la cosa che viene prima di tutto”. Gli hanno domandato qual è il suo gol preferito e lui ha risposto: “Il prossimo sarà il più importante”. Gli hanno chiesto che cosa ha provato entrando a San Siro con la maglia nerazzurra e lui ha dichiarato: “Direi che è stato molto emozionante per me”.

LEGGI ANCHE >>> Doppio colpo a rischio | Il bomber verso l’altro club di A

Gli hanno domandato il suo piatto preferito e lui ha risposto: “Direi la pasta“. Non poteva mancare la domanda sulla musica preferita e il bomber ha detto: “Musica balcanica“. Infine una domanda sul fantacalcio e se lui è un giocatore da prendere e la risposta è stata: “Non lo so, decidete voi. Ma chi mi ha preso ha già preso qualche punto, o no?” E lui ha detto ridendo.