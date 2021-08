Inter: l’allenatore della Nazionale olandese van Gaal si è espresso sulla convocazione di Denzel Dumfries sorprendendo un po’ tutti

Louis van Gaal, commissario tecnico della Nazionale olandese, ha parlato delle convocazioni in vista dei prossimi impegni di qualificazione ai mondiali contro Norvegia, Montenegro e Turchia. In conferenza stampa, il tecnico ha spiegato su Dumfries:

“Personalmente, pensavo che Denzel non fosse ancora pronto; anche perché non credo abbia sin qui fatto abbastanza per poter ambire alla Nazionale. Si è allenato individualmente, svolgendo solo una settimana di allenamento di gruppo. Ma visto che i miei medici dicono che entrerà in condizione in modo naturale e che farà comunque bene, l’ho selezionato comunque. Del resto, sarei stato un pazzo a non farlo: con la maglia Oranje ha fatto molto bene”.