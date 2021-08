Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sull’imminente cessione di quattro giocatori, a partire di Valentino Lazaro

Ci siamo davvero per Valentino Lazaro al Benfica. L’esterno austriaco è atterrato a Lisbona per le visite mediche e la firma sul contratto con il club lusitano. Stando a quanto scrivono in Portogallo, loperazione dovrebbe concludersi sulla base del prestito secco.

Non solo Lazaro, imminenti le cessioni di altri tre calciatori nerazzurri: Agoume, diretto al Brest in prestito; Salcedo, anche lui al Brest oppure in una tra Genoa e Torino; infine Colidio, con l’attaccante argentino che viaggia verso Ascoli ovviamente in prestito.