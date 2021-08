Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza il tramontare dell’ipotesi cessione. Decisiva la volontà di mister Inzaghi

Resterà all’Inter, almeno fino a gennaio. Stiamo parlando di Martin Satriano, il giovane e promettente attaccante uruguagio che in questa estate si è messo in grande mostra attirando su di sé tantissimi club. ‘La Gazzetta dello Sport’ conferma stamane quanto ormai era noto da qualche giorno, ovvero che il club di viale della Liberazione non lo lascerà partire in questi ultimi due giorni di calciomercato. Marotta e Ausilio ‘accontentano’ di fatto Simone Inzaghi, il quale ha chiesto la conferma del ventenne viste le precarie condizioni fisiche di Alexis Sanchez.

Calciomercato Inter, Cagliari e Crotone erano in pole per Satriano

Satriano resterà quindi all’Inter almeno fino al calciomercato di gennaio. Di conseguenza salta la sua cessione, in prestito, a una tra Cagliari e Crotone. Questi due erano infatti i club in prima fila per il classe 2001 di Montevideo, che Inzaghi ha fatto debuttare in Serie A alla prima giornata contro il Genoa.