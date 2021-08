Rumors di calciomercato su un possibile scambio tra centrocampisti con la Roma di José Mourinho. Ecco la verità

L’ipotesi di uno scambio fra Gozalo Villar e Roberto Gagliardini è nata per due sostanziali ragioni: il primo non è stato neppure convocato da Mourinho per la scorsa partita giocata dalla Roma a Salerno, dove i giallorossi si sono imposti con un sonoro 0-4 allo ‘Stadio Arechi’; ciò ha lasciato presagire che qualche caratteristica del centrocampista spagnolo non facesse impazzire il tecnico. Il secondo, invece, non è di certo fra le prime scelte di Simone Inzaghi, che sembra avere le idee molto chiare su quale sia la sua linea mediana più pungente. Ciononostante, i rumors non hanno trovato conferme ma soltanto smentite. L’agente dello spagnolo, Alejandro Camano, ha peraltro egato ogni intenzione di lasciare Roma, specificando ai microfoni di Calciomercato.it come la scelta di Mourinho fosse esclusivamente di natura tecnica affinché sproni il calciatore a lavorare ancor più duramente per conquistarsi un posto in squadra.

Calciomercato Inter, Camano su Villar: “A Roma è felice”

L’assenza di Villar non è dunque la triste premessa di un addio, nonostante su di lui ci siano diversi club europei. Non l’Inter, pero… “Gonzalo deve continuare ad allenarsi coi suoi compagni per diventare il migliore nel suo ruolo – ha proseguito Camano – Non vede l’ora di poter giocare per i suoi tifosi, a Roma è felice e non ha mai pensato di lasciarla.” L’agente poi spegne anche le voci su Borja Mayoral, suo altro assistito che sembrava essere stato eclissato dagli acquisti di Shomurodov e Abraham.