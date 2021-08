Calciomercato Inter: Valentino Lazaro è pronto ad iniziare la sua nuova avventura dopo essere tornato in nerazzurro. L’agente è entusiasta

Valentino Lazaro è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Benfica. Arriverà dall’Inter in prestito secco fino al termine della stagione. Il suo agente non ha nascosto la soddisfazione per la chiusura dell’affare che vedrà il suo assistito vestire la maglia del club lusitano che, peraltro, questa estate hanno reso un proprio giocatore anche l’ex interista Joao Mario. Il suo manager, Max Hagmayr, ha postato una foto accompagnata da una semplice frase: “Vola in un futuro luminoso”; Lazaro piaceva anche al Borussia Dortmund.

LEGGI ANCHE>>> VIDEO | Calciomercato Inter, Sensi per il portiere: scambio rimandato