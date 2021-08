L’Inter potrebbe inserirsi nella contesa per un centrocampista obiettivo del Milan, ma solo dalla prossima sessione di calciomercato

Le ultime ore infuocate di calciomercato costringono il Milan a rilanciare la prima offerta da 12 milioni di euro più bonus presentata al Brest per Romain Faivre, centrocampista ventitreenne, subito rifiutata. Non si esclude che l’ultimo tentativo possa essere quello giusto, ma qualora i rossoneri non vi riuscissero l’Inter sarebbe pronta ad inserirsi fra le attente osservatrici del calciatore francese. Il Brest, fra l’altro, conserva ottimi rapporti con i nerazzurri giustificati anche dalla recente trattativa di prestito per Agoumé e quindi un primo colloquio potrebbe rivelarsi più che agevole. Ciò però avverrebbe non prima della prossima sessione di mercato di gennaio 2022.

Calciomercato, rumors Inter su Faivre: possibile ‘sgarbo’ al Milan

Romain Faivre, attuale obiettivo del Milan e per il quale la trattativa sembra essersi un tantino complicata, avrebbe tutte le carte in regola per rivelarsi un brillante trequartista per entrambe le rappresentanti di Milano. Che venga schierato al centro o sulla fascia, è dotato di buone capacità realizzative che gli hanno permesso di segnare 6 reti in 39 presenze con la maglia del Brest che lo valuta intorno ai 13-15 milioni di euro.