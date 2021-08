L’Inter punta a concludere nel giro di poco tempo: firma da 32 milioni di euro

Dopo l’avvio delle trattative per i rinnovi contrattuali di Brozovic, Barella, de Vrij e Lautaro – col quale c’è già l’accordo – si aggiunge un ulteriore elemento, per la gioia di Inzaghi e dell’intero movimento nerazzurro. Milan Skriniar ha desiderio di prolungare la sua permanenza all’Inter, poiché pienamente coinvolto nel progetto come uno dei principali baluardi difensivi. Per di più, il centrale è uno dei papabili candidati a vestire la fascia di capitano assieme a Barella: una responsabilità enorme che non viene concessa a tutti, soprattutto in una società tanto storica che nei suoi annali ha scritto il nome di Javier Zanetti. Lo slovacco al momento percepisce uno stipendio di circa 3 milioni e mezzo di euro, ma potrebbero presto diventare 4 più un bonus fino al 2025. L’investimento complessivo dell’Inter riporterebbe 32 milioni di euro. L’Inter conta di chiudere presto, con lo sprint previsto dopo la fine del calciomercato.

Calciomercato, Skriniar essenziale per il gioco dell’Inter

L’Inter non può privarsi di Skriniar neppure se dovessere giungere una di quelle offerte da capogiro che ti lasciano il beneficio del dubbio: è troppo importante. La sua fisicità e l’intelligenza difensiva nel tenere la marcatura e chiudere l’avversario anche nell’uno contro uno lo rendono spesso insuperabile. Ha anche una discreta tecnica nel servire i compagni, del resto non c’è modo migliore di imbastire un’azione offensiva partendo da un buon recupero nelle retrovie.