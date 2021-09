Calciomercato Inter: rimane in bilico il futuro di Ivan Perisic in nerazzurro. Il rinnovo sembra molto difficile, tutto rimandato a gennaio

Dopo essere stato adattato come esterno sinistro da Antonio Conte, Ivan Perisic anche sotto la guida tecnica di Simone Inzaghi pare essere il titolare indiscusso come laterale mancino. Il suo contratto, però, è in scadenza a giugno e quindi il suo futuro rimane decisamente in bilico. L’Inter vorrebbe evitare di perderlo a zero, ma in caso non fosse possibile arrivare al rinnovo, Marotta e colleghi hanno già preparato il piano B. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Perisic può lasciare a gennaio se non rinnova: il piano

Ivan Perisic ha il contratto in scadenza a giugno, ma l’Inter farà comunque un tentativo per rinnovargli il contratto. Se non fosse possibile, però, i nerazzurri potrebbero anche pensare di cederlo a gennaio per evitare di perderlo a zero la prossima estate.

Marotta e colleghi chiederebbero 5 milioni di euro per il cartellino; per sostituirlo, rimane forte in pole Marcos Alonso del Chelsea che piace alla dirigenza della ‘Beneamata’ fin dai tempi di Antonio Conte in panchina e che convince molto anche al nuovo mister Simone Inzaghi.