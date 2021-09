Calciomercato Inter: in un mercato povero di acquisti i nerazzurri hanno rifiutato più di qualche proposta dell’ultima ora. I dettagli

Possiamo dire che non è stato un mercato semplice praticamente per nessun club italiano. Neanche per l’Inter che ha dovuto rinunciare a Romelu Lukaku e Achraf Hakimi dovendo sostituirli a dovere in vista della stagione appena iniziata. I nerazzurri in particolare hanno anche rifiutato qualche valido giocatori; opzioni low cost come, ad esempio, Franck Ribery. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Inter, tutti gli affari UFFICIALI del calciomercato estivo

Calciomercato Inter, Ribery offerto: ma andrà a Verona, il motivo

Addio alla Fiorentina per Franck Ribery, che però di giocare ad alti livelli ha ancora tantissima voglia. E’ infatti pronto a trasferirsi al Verona di Eusebio Di Francesco.

LEGGI ANCHE>>> Inter pronta allo sprint | Poker da 143 milioni di euro

Il fuoriclasse francese sarebbe stato offerto all’Inter dal suo entourage in questa sessione di calciomercato appena conclusa, ma i nerazzurri, come abbiamo visto, hanno scelto di virare su ben altri obiettivi questa estate. Ad ogni modo, dalla Francia sono sicuri: l’asso ex Bayern Monaco, svincolato, rimarrà ancora in Serie A, questa volta in direzione Veneto.