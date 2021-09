Vidal: il tecnico Lasarte punta sul nerazzurro per cercare di fermare l’inarrestabile Brasile

Inter, Arturo Vidal e gli altri cinque veterani della squadra cilena sfidano il Brasile per provare a qualificarsi ai prossimi Mondiali in Qatar

Partita difficilissima per il Cile orfano di Alexis Sanchez ma con un Arturo Vidal che pare rivitalizzato dopo i due buoni scampoli di partita con la squadra nerazzurra in campionato. La sua Nazionale affronterà in casa il Brasile che sta dominando il girone di qualificazione al prossimo mondiale in Qatar 2022 e che ha vinto tutte e 6 gli incontri del girone. I sei veterani della formazione allenata dal tecnico Martin Lasarte: Bravo, Medel, Isla, Aranguiz, Edu Vargas e Vidal, proveranno, insieme alla nuove leve, a compiere l’impresa di fare punti contro i verde-oro.

Naturalmente il centrocampista nerazzurro partirà dal primo minuto in questa delicata sfida, dato che la sua Nazionale si trova solo al settimo posto a due punti da Colombia e Uruguay e in questo momento non si qualificherebbe alla prossima rassegna iridata. L’incontro si disputerà alle ore 21 allo stadio Arellano di Santiago del Cile le 3 in Italia.