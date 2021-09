Le ultime news Inter mettono in evidenza l’accordo di natura commerciale che porterà molti soldi nelle casse nerazzurre

La notizia nell’aria da giorni ora è ufficiale: “Digitalbits è la nuova “Official Global Cryptocurrency” e Zytara “Official Global Digital Banking Partner” dell’Inter all’interno di una partnership commerciale del valore di 85 milioni di euro“.

“FC Internazionale Milano, club Campione d’Italia 2020/2021, e Zytara Labs hanno annunciato oggi che le due aziende hanno siglato un accordo di partnership commerciale pluriennale del valore di 85 milioni di euro, con il supporto di DigitalBits Foundation – recita ulteriormente la nota ufficiale – Questa partnership sosterrà la volontà dell’Inter di aprirsi a un pubblico sempre più digitale, per raggiungere target globali e differenti fasce d’età, e affermarsi come icona di cultura e innovazione, così come dello sport.

Zytara lavorerà assieme al Club nerazzurro per sviluppare ulteriormente l’app per dispositivi mobili dell’Inter, attualmente disponibile nell’App store di Apple e nello store Google Play, con l’obiettivo di integrare la tecnologia banking digital-first di Zytara in un’esperienza di acquisto coinvolgente e brandizzata (…).

Come parte del proprio costante movimento verso l’innovazione, l’Inter utilizzerà inoltre la blockchain di DigitalBits al fine di integrare e accettare la criptovaluta XDB per i pagamenti allo stadio, negli store online e fisici dell’Inter. (…) DigitalBits sarà il nuovo Sleeve Partner dei nerazzurri (vedi foto in alto, ndr). Il logo della criptovaluta comparirà su tutte le divise dell’Inter, della Prima Squadra maschile e femminile, della squadra Primavera e delle squadre giovanili, in occasione di tutte le gare ufficiali nazionali e internazionali“.

“Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Zytara come nostro nuovo partner globale e di entrare a far parte dell’ecosistema DigitalBits che sarà anche il nostro nuovo sleeve sponsor. L’accordo riflette la volontà dell’Inter di definire uno standard globale di eccellenza tecnologica”, le parole del CEO Corporate dell’Inter, Alessandro Antonello.