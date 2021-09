Calciomercato Inter: terminata anche questa estate, i club pensano al futuro. Come i nerazzurri e il Napoli che rischiano tanto nel 2022

Marcelo Brozovic e Lorenzo Insigne sono fra i giocatori più importanti della nostra Serie A. Il mediano dell’Inter è praticamente insostituibile nella rosa a disposizione di Simone Inzaghi e la solita ‘regola non scritta’ vale anche per il Napoli di Luciano Spalletti. Entrambi, però, sono in scadenza e nel 2022 potrebbero liberarsi a zero; ecco perché, uno scambio fra nerazzurri e partenopei, non è da escludere a prescindere. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, scambio Brozovic-Insigne: Spalletti spinge

Marcelo Brozovic ha il contratto in scadenza nel 2022, così come Lorenzo Insigne. Il primo potrebbe rinnovare a 4,5 milioni di euro netti a stagione (uno in più rispetto all’attuale accordo con l’Inter), mentre l’altro non sembra aver trovato minimamente l’intesa con il Napoli nonostante diverse offerte messe sul tavolo da De Laurentiis.

Proprio per questi motivi, secondo ‘Calciomercatonews.com’, considerando l’interesse dei nerazzurri per Insigne e di Spalletti per il suo pupillo Brozovic, potrebbe essere approcciato uno scambio fra le due società con protagonisti questi due calciatori. Il tutto sarebbe possibile già a gennaio o addirittura a giugno (rinnovo fittizio di una stagione). Ogni cosa, comunque, rimane in sospeso; soprattutto con il centrocampista croato che non sembra affatto intenzionato a lasciare Milano.