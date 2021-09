Sanchez: il giocatore settimana prossima torna ad allenarsi con i compagni. Punta almeno la champions

Inter, l’attaccante Alexis Sanchez probabilmente da settimana prossima tornerà ad allenarsi con i compagni per essere a breve a disposizione di Simone Inzaghi

L’attaccante dell’Inter Alexis Sanchez sembra sempre più vicino al ritorno in campo, dopo tre mesi travagliati dovuti al suo infortunio che gli ha impedito di partecipare pienamente alla copa America con il suo Cile e di fare la preparazione estiva con il suo club. Secondo quanto ha appurato il sito Gazzetta.it, il calciatore da settimana prossima dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo, per poter essere a disposizione, se non per la partita con la Sampdoria, almeno per la sfida di Champions League contro il Real Madrid.

Come hanno spiegato gli specialisti che stanno seguendo il suo problema, meglio aspettare la piena guarigione per evitare ricadute. Quello che è successo ai primi di luglio, quando per voler essere presente al quarto di finale contro il Brasile nella competizione sudamericana, non solo la sua prestazione risultò poco positiva, infatti venne sostituito dopo il primo tempo, ma riacutizzò il problema che lo sta tormentando tuttora.