Calciomercato Inter: altri rinnovi in vista per tre uomini chiave dei nerazzurri in questa stagione. Non parliamo però di nessun giocatore

Rinnovi in vista per tre uomini chiave dell’Inter del presente e, si spera, del futuro. Non stiamo parlando di giocatori, anche se il rinnovo di Lautaro Martinez è praticamente cosa fatta e adesso arriverà il turno di Barella e Brozovic, ma bensì della dirigenza nerazzurra. I contratti di Marotta, Ausilio e Baccin scadono infatti a giugno, ma Zhang non ha la minima intenzione di non rinnovare il rapporto con i suoi ‘top player’. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Inter, intrigo con Icardi | Cifra monstre per il big

Calciomercato Inter, da Marotta a Baccin: perché meritano al 100% il rinnovo

I rinnovi di contratto di Marotta, Ausilio e Baccin, nonostante siano tutti in scadenza a giugno, non sembrano essere in dubbio e potrebbero arrivare già questo autunno. Rapporto prolungato con l’Inter per tutti e tre, quindi, che sembra una semplice formalità più che meritata. Basti pensare, con pochi soldi a disposizione, come hanno operato sul mercato; dopo quanto accaduto a Christian Eriksen, è arrivato Calhanoglu a zero. Poi i pesantissimi addii di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku sostituiti da Dumfries, Dzeko e Correa.

LEGGI ANCHE>>> Inter proiettata al futuro | Marotta vuole chiudere due colpi

In tutto sono stati spesi meno di 50 milioni di euro. Certo, il budget era ridotto, ma il lavoro ottimale rimane. Difficile dire adesso se la squadra attuale sia più o meno ridimensionata rispetto a quella dell’anno scorso. Di sicuro, però, in dirigenza hanno lavorato al meglio e proprio per questo meritano fiducia. Così come la merita, eccome se la merita, il progetto sportivo di Simone Inzaghi.