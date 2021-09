L’Inter ha completato l’attacco con Correa e Dzeko ma non va sottovalutata la posizione di Sanchez. In caso di uscita del cileno rispunta un vecchio pallino

L’Inter nelle prime battute della stagione ha già trovato una discreta quadra dal punto di vista offensivo, nonostante l’addio importante di Romelu Lukaku. Gli innesti di Correa e Dzeko stanno già dando risposte molto positive, e Simone Inzaghi sta continuando a lavorare per non far rimpiangere la squadra messa in piedi dal suo predecessore. Molto passerà anche dalla Champions League dei nerazzurri, chiamati proprio a fare meglio di quanto raccolto nelle ultime due annate da Antonio Conte, eliminato sempre alla fase a gironi. Proprio un superamento della fase a gruppi potrebbe consentire all’Inter di porre le basi per un altro colpo a gennaio in attacco. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Brozovic allergico al rinnovo | Piano Marotta: scambio pazzesco

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, sorpresa in attacco: nome nuovo per Ausilio

Calciomercato Inter, Kramaric vice Dzeko in saldo: la strategia

L’attacco dell’Inter è ben strutturato con Lautaro, Correa, Dzeko, Sanchez e Satriano anche se il cileno sembra essere l’anello debole tra le prime 4 scelte di Inzaghi. L’ex United infatti continua a palesare troppi problemi fisici e con l’eventuale passaggio del turno in Champions, ed un suo possibile addio non è da escludere che Marotta e soci provino ad intervenire con un bomber di scorta.

LEGGI ANCHE >>> Il ‘nuovo Luca Toni’ osservato speciale | Piace all’Inter ma deve mettersi in coda

L’idea giusta potrebbe portare ad Andrej Kramaric, già accostato in passato all’Inter, e reduce da un’annata da ben 20 reti in Bundesliga. Numeri importante per un 30enne in scadenza 2022 che a gennaio sarà a soli sei mesi dalla libertà contrattuale. Nel caso però l’Inter potrebbe provare con un piccolo indennizzo da 3/4 milioni di euro a strapparlo sin da subito all’Hoffenheim, per regalare ad Inzaghi il vice-Dzeko più adatto.