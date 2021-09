Inzaghi esulta, fissata la data | Ritorno eccellente in casa Inter

Le ultime Inter news sono positive per mister Inzaghi. Quasi completato il recupero di Sanchez che corre verso il Real Madrid

Ancora un paio di allenamenti a ranghi ridottissimi per Simone Inzaghi. Gli impegni delle Nazionali hanno fatto sì che ad Appiano Gentile rimanessero pochi calciatori, ma la musica sta per cambiare. Da mercoledì il tecnico dell’Inter potrà contare nuovamente sugli olandesi De Vrij e Dumfries, sui croati Brozovic e Perisic, sul bosniaco Dzeko, sul turco Calhanoglu e sullo slovacco Skriniar, mentre per gli Azzurri Barella e Bastoni bisognerà attendere giovedì. Ma la vera buona notizia arriva da Alexis Sanchez: l’attaccante cileno sta seguendo un programma personalizzato per recuperare dall’infortunio muscolare subito in Coppa America ed ha iniziato a lavorare con il pallone. Nella seduta di mercoledì dovrebbe tornare finalmente in gruppo, anche se dovrebbe essere escluso dai convocati per la trasferta contro la Sampdoria alla ripresa del campionato. L’obiettivo è averlo a disposizione contro il Real Madrid all’esordio in Champions League o, al più tardi, contro il Bologna il prossimo 18 settembre.