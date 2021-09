Inter: l’addio di Achraf Hakimi ha fatto malissimo a tantissimi tifosi interisti. Van der Meyde a tal proposito stupisce veramente tutti

Van der Meyde, intervistato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, ha parlato di Denzel Dumfries, arrivato all’Inter con l’arduo compito di sostituire Achraf Hakimi sulla fascia destra. Le sue parole:

“Vi posso dire che è un combattente nato: non si arrende mai. Anzi, se lo sfidate in qualcosa, qualsiasi, state sicuri che lui si impegnerà fino a battervi. In campo poi corre molto, da un’area all’altra, con molta resistenza e forza fisica. Per lui vale una delle parole italiane che ricordo: grinta. È il classico acquisto che all’inizio un tifoso guarda con scetticismo, ma che poi conquista tutti”.