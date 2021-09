Calciomercato Inter: la volontà di Marcelo Brozovic sembra molto chiara ma il tempo stringe e i nerazzurri non hanno tanto tempo. I dettagli

Mentre Lautaro Martinez è ad un passo dal rinnovare il proprio contratto con l'Inter, mancano soltanto gli ultimi dettagli, ci sono ancora alcuni giocatori dei nerazzurri in bilico come Nicolò Barella, Stefan de Vrij e, soprattutto, Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato è in scadenza nel 2022 e il tempo stringe: anche se, di certo, la sua volontà è chiara.

Calciomercato Inter, la scelta di Brozovic tranquillizza la dirigenza: i dettagli

Innanzitutto, pur essendoci l’opportunità che Marcelo Brozovic lasci l’Inter a zero, il calciatore nerazzurro vuole rimanere alla ‘Beneamata’. Il padre-agente e l’avvocatessa di fiducia sono a Milano in queste ore, anche se per motivi extracalcistici e non per il rinnovo.

Il confronto diretto con Marotta e Ausilio avverrà quando ci sarà la convocazione in sede; ad ogni modo, entrambe le parti vogliono proseguire insieme un viaggio che ormai dura da oltre cinque anni. La data per un primo faccia a faccia non è stata fissata, ma di sicuro ‘Epic Brozo’ vuole un adeguamento di contratto importante (almeno fino a 5 milioni di euro) e dall’altra l’Inter sarebbe disposta ad avanzare una proposta pluriennale importante.