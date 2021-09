Calciomercato Inter: Raspadori ha lasciato a bocca aperta veramente tutti per quanto fatto vedere in nazionale: e Marotta rimane vigile

Un gol, il primo con la Nazionale italiana 'dei grandi', tanta tecnica e intensità per Giacomo Raspadori contro la Lituania. Certo, magari il rivale degli azzurri di ieri sera non era il più temibile di tutti ma il concetto non cambia certamente: il centravanti del Sassuolo ha convinto anche al fianco di giocatori più esperti e blasonati come Jorginho, il gioiello del Chelsea. Lo abbiamo visto tutti, compreso Marotta che pianifica il colpo in vista di gennaio.

Calciomercato Inter, Raspadori a gennaio: il motivo è ‘economico’

L’Inter vuole tentare il tutto per tutto per Giacomo Raspadori già a gennaio, nella sessione invernale di calciomercato. A dire il vero, prima della cessione di Romelu Lukaku a fine agosto che ha costretto i nerazzurri a cambiare strategie e a puntare su Edin Dzeko e Joaquin Correa, anche questa estate Marotta e colleghi avrebbero voluto provare a strappare al Sassuolo il giocatore.

Ad ogni modo, il piano per convincere gli emiliani è quello di anticipare il prima possibile l’operazione per battere l’agguerrita concorrenza di Juventus e Milan e soprattutto cercare di abbassare la parte cash (di base, i neroverdi chiedono almeno 25 milioni di euro). Ad ogni modo, il club nerazzurro ci riproverà molto presto; magari facendo leva su una dichiaratissima fede interista che, in questo caso, potrebbe seriamente fare la differenza per la riuscita dell’affare. Un’affare che andrebbe bene anche al ct della Nazionale italiana Roberto Mancini che tanto crede in lui.