Calciomercato Inter, suggestione in attacco | Affare con Ronaldo

Nuovo affare in vista per quanto riguarda il calciomercato Inter. Coinvolto il grande ex Ronaldo che ha chiesto un giocatore a Marotta

Chiuso ufficialmente lo scorso 31 agosto, il calciomercato di fatto resta sempre aperto. I dirigenti sono già al lavoro per colmare le lacune delle varie rose visti i tanti colpi sfumati sul gong. Tra questi c’è un caso abbastanza clamoroso all’Inter che riguarda il giovane attaccante argentino Facundo Colidio. Tornato dal prestito in Belgio con il Sint Truiden, il prodotto del vivaio del Boca Juniors aveva trovato l’accordo per il trasferimento all’Austria Vienna. Ma i problemi societari del club biancoviola ha fatto saltare l’affare all’ultimo minuto. Non rientrando nei piani di mister Inzaghi, si cerca ora una nuova sistemazione che gli permetta di giocare. A tal proposito, secondo quanto riportato da ‘seriebnews.com’, per gennaio si sarebbe fatto avanti il Valladolid, formazione che milita nella Serie B spagnola, il cui presidente è l’ex interista Ronaldo. Staremo a vedere.