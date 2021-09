Carnasciali: “Inzaghi potrebbe far giocare bene la squadra ma quelli che contano sono i risultati”

Inter, l’ex difensore della Fiorentina Daniele Carnasciali ha voluto dare il suo parere sia sul tecnico della squadra nerazzurra che su Giacomo Raspadori

L’ex difensore della Fiorentina Daniele Carnasciali, è stato intervistato da TuttoMercatoWeb Radio per parlare della squadra nerazzurra. Gli hanno domandato se il nuovo tecnico Simone Inzaghi, può far giocare meglio la squadra e lui ha risposto: “Può darsi, ma nel calcio contano i risultati. Conte in due anni è arrivato secondo, in finale di Europa League e poi ha vinto il campionato: non ha fatto bene, di più. Vedo un entusiasmo diverso: aver perso Lukaku poteva essere deleterio, invece ora Lautaro si sentirà più responsabilizzato, c’è Correa che è giovane e un altro pezzo da novanta come Dzeko. La difesa non è cambiata, il centrocampo con Calhanoglu ha acquisito qualità”. Si è parlato anche del futuro e del possibile approdo in nerazzurro di Giacomo Raspadori, che ben si è comportato insieme a Kean nell’ultima partita della Nazionale italiana contro la Lituania e lui ha detto: “Sono due classe 2000, il tempo è tutto dalla loro parte. Poi però dovremo anche vederli con squadre diverse rispetto alla Lituania. Tolti Belotti e Immobile non so chi altro possa esserci… Dovranno comunque crescere e confermarsi se vogliono andare al Mondiale, perché è alle porte. E aspetterei a dare per morto Immobile, tra l’altro. Non so se paragonerei Raspadori a Paolo Rossi, parliamo di un’icona. Glielo auguro, sicuramente. A me però i paragoni non piacciono: deve lavorare ed essere consapevole che ha i mezzi per giocare in nazionale“.