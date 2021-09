D’Aversa: “I nerazzurri hanno cambiato tanto, ma restano favorita per la vittoria del campionato”

Sampdoria-Inter, il tecnico dei blucerchiati Roberto D’Aversa ha presentato la sfida di domani all’ora di pranzo

L’allenatore della Sampdoria Roberto D’Aversa, ha dato il suo parere sulla sfida che vedrà impegnata la sua squadra contro l’Inter. Queste le sue prime dichiarazioni: “I nerazzurri hanno cambiato tanto, in campo e in panchina, ma restano la grande favorita per la vittoria del campionato”. Poi ha spiegato: “”Noi dovremo scendere in campo con la stessa attenzione messa in campo con Milan e Sassuolo, cercando di limitare gli errori e provando a essere più precisi sotto porta. Per provare a invertire il pronostico ci vorrà la miglior Samp: queste partite vanno affrontate al massimo delle proprie potenzialità”.

Il tecnico, come ha raccontato ‘Il Corriere dello Sport’, ha poi parlato del mercato e ha detto: “Per fortuna è finito perché lavorare nell’incertezza non è mai semplice, anche se devo fare i complimenti ai ragazzi che non si sono fatti condizionare dalle tante voci circolate. Ringrazio il presidente e i direttori sportivi perché hanno operato al meglio: cogliendo l’opportunità di andare a prendere un attaccante di primissimo piano come Caputo, che avevo già cercato invano in passato, e giovani di talento ma soprattutto hanno resistito alle richieste per quei calciatori che sembravano destinati a partire“.