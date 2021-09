UFFICIALE | Nuovo infortunio Inter: titolare salta Samp e Real Madrid

Le ultime news Inter registrano l’infortunio di un titolare della squadra di Inzaghi. Fuori con la Samp, a rischio anche col Real Madrid

Maledetta pausa per le Nazionali. L’Inter si trova a dover iniziare il ciclo di sette partite in tre settimane con una brutta notizia: l’infortunio di Alessandro Bastoni, reduce dal match dell’Italia contro la Lituania. In conferenza stampa il tecnico Simone Inzaghi ha spiegato: “Abbiamo un problemino con Bastoni che è tornato affaticato. Ha sentito un fastidio e sicuramente non lo avremo per la partita di domani contro la Sampdoria, quando lo volevo schierare titolare. Lunedì dovrà fare degli esami più approfonditi, nella speranza che possa tornare a disposizione contro il Real Madrid in Champions. E’ un’assenza che domani ci condizionerà, ma le alternative non mi mancano, compreso arretrare Dimarco“.

L’Inter ha poi pubblicato il seguente comunicato ufficiale sul proprio sito: “Esami strumentali questa mattina per Alessandro Bastoni a causa di un affaticamento muscolare. Gli esami hanno evidenziato un leggero risentimento ai flessori della coscia sinistra. Le condizioni del difensore italiano saranno rivalutate nella giornata di lunedì”.