Sampdoria-Inter, polemica su Orsato: “E’ uno schifo”

Le ultime Inter news riguardano la partita contro la Sampdoria e la direzione di gara di Orsato. Critiche pesanti all’arbitro

L’Inter è in vantaggio 2-1 all’intervallo della partita del ‘Ferraris’ contro la Sampdoria. Lautaro Martinez ha riportato avanti i nerazzurri dopo il momentaneo pareggio di Yoshida che aveva fatto seguito al gol su punizione di Dimarco. Proprio la rete del difensore dei meneghini ha fatto scoppiare la polemica su Twitter riguardo Orsato. L’arbitro di Schio è tornato a dirigere l’Inter dopo 1232 dal famoso match contro la Juventus, ma per molti avrebbe fatto un ‘regalo’ alla squadra di Inzaghi per la punizione dal limite: “Inventata, inesistente, uno schifo” sono i commenti sui social network. In realtà dal replay si evince la manata di Colley a Martinez.