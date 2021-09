Non solo Sensi | Infortunio al ginocchio: salta Inter-Real Madrid

Le ultime news Inter si concentrano sulla sfida di mercoledì contro il Real Madrid in Champions. Oltre a Sensi fuori anche Bale

Partenza col botto. La prima giornata del gruppo D di Champions League mette subito di fronte Inter e Real Madrid, in una super sfida che potrebbe già indirizzare le sorti del girone. E’ un peccato, allora, che non tutti potranno essere protagonisti del match di ‘San Siro’. Gli esami di stamattina hanno evidenziato una distrazione al legamento collaterale mediale per Stefano Sensi, che dovrà restare ai box per circa un mese e mezzo. Probabilmente Inzaghi dovrà fare a meno anche di Alessandro Bastoni: domani mattina il provino decisivo, ma filtra pessimismo in casa nerazzurra. Non se la passa troppo meglio il Real: oltre ai lungo degenti Kroos e Ceballos, infatti, non recuperano nemmeno Marcelo e Mendy. Ma c’è di più: Ancelotti oggi ha perso anche Gareth Bale. L’esterno gallese ha avuto un problema al tendine del ginocchio destro ed è stato escluso dalla lista ufficiale dei convocati.

Inter-Real Madrid, i convocati di Ancelotti

Anche due buone notizie per Carlo Ancelotti. Il tecnico del Real Madrid ha infatti recuperato il difensore Alaba e l’attaccante Jovic. Ecco la lista completa:

Portieri: Courtois, Lunin e Toni Fuidias.

Difensori: Carvajal, Militao, Alaba, Vallejo, Nacho e Miguel.

Centrocampisti: Modric, Casemiro, Valverde, Lucas Vazquez, Isco, Camavinga e Blanco.

Attaccanti: Hazard, Benzema, Asensio, Jovic, Vinicius, Rodrygo e Mariano Diaz.