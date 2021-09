Bufera su Orsato per Samp-Inter | Ecco il labiale dell’arbitro

Le ultime Inter news riguardano l’arbitraggio di Orsato contro la Sampdoria. Svelato il labiale del fischietto di Schio

C’era grande attesa per la partita tra Sampdoria e Inter. Il motivo era chiaro: il ritorno di Daniele Orsato alla direzione di una gara dei nerazzurri ad oltre tre anni di distanza dall’ultima volta contro la Juventus, quando sbagliò a non espellere l’allora bianconero Pjanic spianando la strada al successo della ‘Vecchia Signora’. Il fischietto di Schio è stato giudicato sufficiente dai pagellisti dei tre quotidiani sportivi nazionali, ma gli episodi dubbi non sono mancati, così come le proteste dei calciatori in campo e dei tecnici in panchina. Da un lato Inzaghi ha richiesto un calcio di rigore per il tocco di mano di Silva sul cross di Skriniar che non ha portato però ad una chiamata del Var. Dall’altro D’Aversa si è lamentato per il calcio di punizione che ha portato al primo vantaggio dell’Inter per il fallo di Colley su Lautaro Martinez. Una manata del difensore blucerchiato sul volto del ‘Toro’ che ha fatto poco per restare in piedi. In merito a questo caso, ‘Tuttosport‘ ha svelato un labiale di Orsato che spiega al gambiano perché ha fischiato: “Lui si gira e gli dai una manata in faccia. Non posso non fischiare“. Giusto così.