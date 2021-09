Onana: sul giocatore c’è la concorrenza del Barcellona, ma l’Inter resta favorita

Inter, l’estremo difensore Andre Onana sembrava essere il futuro portiere della squadra nerazzurra ma il Barcellona si è messo in mezzo

Il portiere dell’Inter Samir Handanovic, non è più la saracinesca che i tifosi nerazzurri hanno apprezzato in questi anni. Purtroppo per questioni di budget e vale anche per la maggior parte dei club europei, esclusi i soliti noti, Beppe Marotta e Piero Ausilio avevano individuato nel portiere dell’Ajax Andre Onana il perfetto erede dell’estremo difensore sloveno. L’operazione sembrava essere andata a buon fine e a luglio, il calciatore sarebbe arrivato a Milano a parametro zero, visto che aveva il contratto in scadenza con la squadra olandese nel 2022, ma secondo ‘fichajes.com’ il Barcellona sembrerebbe volersi inserire nella trattativa.

Il club milanese resta favorito, dato che, a differenza della squadra spagnola, potrà garantire il posto da titolare al portiere, mentre nella squadra catalana dovrebbe superare la concorrenza del titolare Ter Stegen, qualora dovesse rimanere in Spagna e rischiare di fare la stessa fine di Donnarumma al Psg. In ogni caso, il sostituto di Samir Handanovic non è ancora certo al 100% e da qui a giugno potrebbero esserci anche altri profili, senza contare una scelta interna visto i tanti giovani portieri in prestito che sono di proprietà della società meneghina.