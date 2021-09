Inter: Simone Inzaghi ha parlato a poche ore dal match tra i nerazzurri e il Real Madrid spiegando cosa si prova in questi attimi unici

Simone Inzaghi, ai microfoni di ‘Amazon Prime Video’, ha raccontato le sue sensazioni a poche ore dal match tra Inter e Real Madrid, valido per la prima giornata del gruppo D di Champions League. Le sue parole:

LEGGI ANCHE>>> Addio Inter a costo zero ma anche il sostituto arriva gratis | VIDEO

“C’è tantissima emozione per questo esordio. Esordire in un palcoscenico come San Siro, con una squadra importante come l’Inter, è emozionante. Io vorrei un guizzo da tutti quanti: da allenatore il mio desiderio è che chi comincia lo faccia nel migliore dei modi. Alle volte è più importante chi entra rispetto a chi inizia”.