Inter-Real Madrid, Inzaghi: “Cambierei Courtois. Sono fiducioso”

Le ultime Inter news registrano le dichiarazioni di Inzaghi dopo il ko in Champions League contro il Real Madrid

Serata amara per l’Inter. Nonostante una buona prestazione, i nerazzurri escono sconfitti dal ‘Meazza’: il Real Madrid si impone 1-0 con un gol nel finale di Rodrygo che mette in salita il cammino in Champions League di Handanovic e compagni. Al termine della gara, ai microfoni di ‘Amazon Prime’, il tecnico Simone Inzaghi non nasconde il rammarico per il risultato: “Dovevamo prestare più attenzione, mancava un minuto alla fine della partita. C’è dispiacere commentare una sconfitta dopo una prestazione del genere. Avevo chiesto ai ragazzi personalità e coraggio e ci sono state: non dimentichiamo che davanti avevamo il Real Madrid e che oggi il loro portiere è stato imbattibile. Dispiace perché era il ritorno in Champions, per i tifosi, per la società e per i giocatori, ma appena abbassi la concentrazione queste squadre ti puniscono. Sono fiducioso, però, che se giochiamo così possiamo passare il turno. Di positivo c’è stata l’aggressività e come stiamo in campo. Cosa cambierei? Le parate di Courtois: uno o due dovevamo metterle dentro”.