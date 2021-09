Emergenza a centrocampo | Ufficiali due assenze in Inter-Bologna

Inter: tra pochi giorni i nerazzurri affronteranno il Bologna in un match non poco ostico. Ma quanti assenti per Mihajlovic, i dettagli

Archiviata la sconfitta contro il Real Madrid (0-1), l’Inter ha la testa già al match di campionato contro il Bologna programmato per sabato alle ore 18. L’obiettivo dei nerazzurri è quello di ritrovare subito la vittoria in Serie A. La squadra allenata da Sinisa Mihajlovic, però, arriverà a Milano con una emergenza non di poco conto a centrocampo.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, Marotta annuncia il rinnovo di Lautaro Martinez

Michael Kingsley, talentuoso classe 1999, non ci sarà per circa un mese a causa di una lesione di primo grado al retto femorale destro. Assente anche Schouten che ha un fastidio muscolare all’anca destra. Non il migliore momento quindi per la squadra rossoblù che però tenterà di mettere comunque in difficoltà l’Inter di Simone Inzaghi; di sicuro, assenti o meno, tra i ‘Felsinei’ c’è voglia di impresa.