Modric: “Grazie San Siro per il momento speciale”

Inter-Real Madrid, il centrocampista Luka Modric ringrazia i tifosi nerazzurri per il bellissimo tributo al momento della sostituzione

Il centrocampista croato Luca Modric, pallone d’oro nel 2018 dopo la splendida annata con vittoria della Champions League con il Real Madrid e culminata con la finale mondiale in Russia con la sua nazionale, che li ha visti soccombere contro la Francia per 4-2, è stato autore ieri di un’ottima partita, nella sfida di Champions League l’Inter. Sicuramente non una novità per un calciatore dal rendimento costante e dalla classe cristallina, che al momento della sostituzione è stato omaggiato dai tifosi nerazzurri con un lunghissimo applauso che lo ha particolarmente colpito e sorpreso. I

LEGGI ANCHE >>> Brozovic ha fatto la storia | Non succedeva dall’Inter del Triplete

LEGGI ANCHE >>> Emergenza a centrocampo | Ufficiali due assenze in Inter-Bologna

In effetti, che il pubblico applauda un giocatore della squadra avversaria capita solo di fronte a casi e giocatori particolari e speciali. Il calciatore, ha voluto ringraziare per il bellissimo tributo i tifosi della squadra milanese, con un messaggio sul suo profilo Instagram. Queste le sue parole: “Grazie San Siro per il momento speciale“.