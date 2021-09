Inter: l’orgoglio di Matteo Darmian torna in difesa dei nerazzurri dopo la sconfitta contro il Real Madrid. Le sue parole lo confermano

Matteo Darmian, ai microfoni di ‘Amazon Prime Video’, ha replicato sul Ko casalingo di Champions League contro il Real Madrid. Non è mancato un pensiero incentrato sulla prossima sfida di campionato contro il Bologna:

LEGGI ANCHE>>> Allarme Inter | Inzaghi perde improvvisamente cinque calciatori

“Dalla partita con il Real Madrid ci portiamo via le tante cose buone fatte, abbiamo dimostrato fin dal 1′ quello che volevamo. Abbiamo dominato una partita difficile, contro un avversario forte: penso non si possa aggiungere altro. Ci è mancato solo un gol e purtroppo ne abbiamo concesso uno all’ultimo minuto. Dobbiamo trasformare il rammarico in rabbia ed energia per il prosieguo del nostro cammino, a partire da sabato”