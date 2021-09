Marotta gioca d’anticipo | Bloccato un colpo dell’Inter in Serie A

Anche a calciomercato chiuso l’Inter non resta con le mani in mano ed osserva con attenzione i progressi di un difensore di Serie A

L’Inter non si risparmia nel porre sotto osservazione quegli elementi che potrebbero rinforzare la rosa dalla prossima estate, cosciente di come nel corso della stagione potrebbero subire degli interessanti sviluppi di crescita. Uno di questi è sicuramente Gleison Bremer, difensore classe ’97 in forza al Torino, per il quale i nerazzurri hanno iniziato a muovere i primi passi sulla base di un forte interesse che potrebbe condurre, più avanti, all’avvio di una vera e propria trattativa. Il contratto del calciatore scadrà a giugno 2023, una data sul calendario ancora lontana e per il Torino la valutazione si aggira fra gli 8 e i 10 milioni di euro. Non una cifra così esosa se non dovesse subire picchi improvvisi, così l’Inter potrà affondare gli artigli su di lui già dal prossimo giugno.

LEGGI ANCHE >>> Dal tandem argentino a Dumfries | I ballottaggi per Inter-Bologna

Calciomercato Inter, Bremer nuovo turnover di difesa in vista delle partenze

La motivazione principale per cui l’Inter sia alla ricerca di un difensore giovane con alte probabilità di miglioramento è molto semplice: va attuato un ricambio generazionale in vista delle ormai scontate partenze di difensori come Kolarov, Ranocchia e D’Ambrosio. Bremer è dunque un obiettivo concreto ma non si esclude che accanto a lui possa aggiungersi qualche altro viso nuovo che possa ulteriormente abbassare l’età media della squadra. L’AD Marotta vuole giocare d’anticipo sul calciomercato e lo avrebbe già bloccato per giugno.