Svanberg: “Voci di mercato, io e il mio procuratore non abbiamo parlato con nessuno”

Inter, il centrocampista Mattias Svanberg allontana le voci di un possibile interessamento di altre squadre, tra cui quella meneghina, nei suoi confronti

Ha disputato un buon campionato europeo con la Svezia e ha iniziato anche bene il campionato italiano nel Bologna. Il calciatore Mattias Svanberg è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Le sue buone prestazione hanno naturalmente attirato parecchie squadre tra cui anche l’Inter, ma sul suo futuro il centrocampista ha spiegato: “Mi segue l’Inter? Voci di mercato, io e il mio procuratore non abbiamo parlato con nessuno. Quando fai bene subito emergono accostamenti, ma io sto benissimo qui a Bologna che è come casa“.

Gli hanno domandato se sta già pensando al rinnovo del contratto con la squadra emiliana e lui ha spiegato: Non c’è bisogno e non inizieremo, ho ancora due anni e non ci penso”. I tifosi nerazzurri si augurano che oggi il calciatore non giochi qualche brutto scherzo ad Handanovic e compagni, nella sfida delle ore 18 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.