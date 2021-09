Bergomi: “I viola giocano un buon calcio: per i nerazzurri sarà un ostacolo importante”

Fiorentina-Inter, Giuseppe Bergomi ha dato la sua opinione sulla sfida d questa sera allo stadio Artemio Franchi

Questa sera alle ore 20,45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze, scenderanno in campo la Fiorentina di Vincenzo Italiano e l’Inter di Simone Inzaghi. La squadra viola dopo aver perso all’esordio allo stadio Olimpico contro la Roma, ha inanellato tre vittorie e quindi sarà sicuramente un avversario ostico per la formazione nerazzurra.

In merito a questo incontro, l’ex difensore e ora commentatore per Sky Sport Giuseppe Bergomi, intervistato da Radio Bruno ha detto: “La squadra viola può far male ai nerazzurri con personalità, senza snaturarsi. Lo scorso anno lo Spezia di Italiano riuscì a fermare sul pari l’Inter. I viola mi hanno impressionato, giocano un buon calcio: per i nerazzurri sarà un ostacolo importante. Contro il Real l’Inter ha tirato 18 volte in porta, ma alla fine i cambi degli spagnoli hanno avuto la meglio“. In ogni caso i tifosi della squadra milanese, si augurano di non vedersi fischiare un rigore contro per fallo di petto.