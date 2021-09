Inter: l’ad dei nerazzurri Alessandro Antonello ha risposto veramente a tutto a poche ore dall’inizio del match contro la Fiorentina

Alessandro Antonello, amministratore delegato dell’Inter, ai microfoni di ‘Sportitalia’ ha risposto a svariati argomenti tra cui quello riguardante la possibile cessione dei nerazzurri. Le sue parole:

“Scudetto? E’ ancora presto, siamo solo all’inizio di un percorso molto lungo, siamo partiti abbastanza bene. Ci sono tante partite da affrontare e gli avversari sono agguerriti. Cessione delle quote? In questo momento io e Marotta stiamo lavorando per gli obiettivi prefissati, sul campo e fuori. Quel che potrebbe succedere lo vedremo ma ad oggi non c’è segnale di nessun tipo, concentriamoci sui risultati sportivi e speriamo di arrivare a fine stagione soddisfando i nostri tifosi”.