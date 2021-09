Inter: Vidal e Correa non ci saranno contro la Fiorentina. Per il cileno nuovo traguardo in vista, condizioni e tempi di recupero stimati

Questa sera, allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze, l’Inter affronterà la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Assenti di lusso Arturo Vidal e Joaquin Correa. Nessuno dei due, infatti, prenderà parte alla ostica trasferta toscana a causa delle loro condizioni fisiche. Per il centravanti argentino si tratta di semplice precauzione e molto probabilmente ci sarà contro l’Atalanta.

Per il centrocampista cileno si tratta invece di risentimento muscolare alla coscia destra che verrà valutato nuovamente nei prossimi giorni; sono poche, comunque, le possibilità di vederlo in campo contro la ‘Dea’ e lo Shakhtar Donetsk in Champions League. Per recuperare al meglio, non è escluso che l’ex Barcellona rimanga ad Appiano durante la sosta delle nazionali fissata per i primi di ottobre.