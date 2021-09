INTERLIVE | Arrivata la firma sul rinnovo: i dettagli

Il talento nerazzurro ha firmato il nuovo contratto che lo legherà all’Inter fino a giugno 2025

Tra le sue file l’Inter può contare su diversi giovani molto interessanti, con un possibile avvenire in prima squadra. Uno di questi è Mattia Zanotti, terzino destro classe 2002 che la scorsa estate ha svolto tutto il pre-campionato alle dipendenze di Simone Inzaghi prima di tornare nella Primavera ora allenata da Chivu. Lo stesso Inzaghi lo apprezza molto e per cui non è escluso che possa essere preso in considerazione in caso di necessità, anche solo per la panchina. Zanotti è stimato pure dalla dirigenza, che ha raggiunto con il ragazzo e il suo entourage un accordo per il rinnovo del contratto, il primo da professionista. Un accordo a cui hanno fatto seguito nei giorni scorsi, come raccolto da Interlive.it, le firme. Quella più importante è del 18enne bresciano, fino a giugno 2025.