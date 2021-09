Handanovic: sono già quattro i pretendenti alla sua successione sul taccuino di Marotta

Inter, dopo la partita con l’Atalanta non sono mancate nuovamente le critiche al portiere nerazzurro Samir Handanovic

Nella sfida di ieri contro l’Atalanta terminata 2-2 non sono mancate nuovamente le critiche al portiere nerazzurro Samir Handanovic, che dopo l’ottima partita giocata contro la Fiorentina, anche ieri non è stato perfetto. L’amministratore delegato Beppe Marotta, ha già indicato in Andre Onana uno dei più probabili sostituti per la prossima stagione, ma non è l’unico nome sul taccuino del dirigente. Come ha spiegato Calciomercato.it, ci sarebbero altri tre estremi difensori che potrebbero ambire alla successione del portiere sloveno. L’ultimo in ordine di tempo è Bernd Leno dell’Arsenal, che ha il contratto in scadenza nel 2023 e che ultimamente, è stato messo in panchina preferendogli Ramsdale.

Oltre ai due portieri di squadre straniere, i dirigenti nerazzurri stanno pensando anche a due giocatori della nostra serie A come Alex Meret del Napoli e Dragowski della Fiorentina, anche loro con il contratto in scadenza nel 2023.